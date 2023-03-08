"Ні – російському закону": футболіст Динамо виступив проти скандального проєкту у Грузії

Ввечері 7 березня у Грузії спалахнули масові протести через скандальний проєкт про "іноагентів". Футболіст київського Динамо Георгій Цитаішвілі не оминув увагою масову акцію у його країні.

22-річний правий вінгер Динамо Георгій Цитаішвілі відреагував на протести під парламентом Грузії через проросійський проєкт. Футболіст, який виступає в оренді у польському Леху, поширив публікації у соцмережах.

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Цитаішвілі лаконічно та різко виступив проти такого закону у Грузії.

Ні – російському закону,

– написав Гіо.



Цитаішвілі виступив проти закону у Грузії / Скриншот із інстаграму футболіста

У наступному сторіс Георгій додав два прапори – Євросоюзу та Грузії.



Реакція Цитаішвілі на протести у Грузії / Скриншот із інстаграму футболіста

Нагадаємо, що Цитаішвілі змінив своє українське громадянство на грузинське. За збірну Грузії Гіо вже провів 13 матчів, у яких забив один гол. До цього виступав за різні вікові категорії збірної України, але за головну команду не загрався.

Наразі футболіст виступає у Польщі за Лех. За час в оренді Цитаішвілі відіграв 25 поєдинків, у яких відзначився один м'ячем та двома асистами.

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