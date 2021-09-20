Прощання буде складним, – Марлос заговорив про відхід з Шахтаря
Джерело:ФК Шахтар
Дороги донецького Шахтаря та Марлоса вже незабаром можуть розійтись. У 33-річного натуралізованого бразильця завершується контракт із "гірниками".
"Хочу продовжувати будувати свою історію у Шахтарі"
Правий вінгер Шахтаря готується до свого відходу з донецької команди. Угода Марлоса з донеччанами спливає 31 грудня 2021 року.
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Футболіст задоволений періодом кар'єри у Шахтарі. Гравець навіть заявив, що хоче продовжувати будувати свою історію у донецькому клубі. Можливо, після завершення угоди Марлос залишиться вже як уболівальник.
Півзахисник запевнив, що прощання з командою буде для нього дуже складним.
Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику гру, працює з новими футболістами. Я дуже задоволений тим, що був частиною Шахтаря. І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним,
– розповів гравець.
Наразі невідомо, чи буде Шахтар останнім клубом у кар'єрі Марлоса.
- Марлос виступає за клуб із Донецька із 2014 року, коли перейшов із харківського Металіста.
- Після переходу майже відразу став лідером "гірників" на футбольному полі. З кожним роком натуралізований бразилець потрохи втрачав кондиції та місце у стартовому складі команди.
- У новому сезоні вінгер зіграв за донеччан 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив один гол та віддав таку ж кількість асистів.