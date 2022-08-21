Попри війну Усик став чемпіоном: Джошуа заявив про нелегку долю українців, згадавши Кличка

Ентоні Джошуа після поразки Олександру Усику несподівано видав емоційну промову. Британський ексчемпіон світу згадав про нелегку долю українців.

Джошуа згадав про Помаранчеву революцію

Ентоні Джошуа не стримував емоцій після того, як покинув ринг, але згодом повернувся до нього, пише 24 канал. Олімпійський чемпіон Лондона 2012 року заявив, що українські боксери здобувають перемоги попри те, що в Україні неспокійно.

Дивіться також Джошуа після бою разом з Усиком став на коліна та закутався у прапор України: фото та відео

Джошуа згадав про бій Василя Ломаченка проти Орландо Салідо у березні 2014 року, коли росія анексувала Крим. Український боксер зазнав скандальної поразки, адже Салідо неодноразово пробив нижче пояса та діяв за межами правил.

Також Ентоні Джошуа згадав легендарного чемпіона WBC Віталія Кличка, який у грудні 2004 року переміг Денні Вільямс. У той час в Україні тривала Помаранчева революція.

Тепер же Усик захистив титули чемпіона світлу, коли в Україні триває війна.

Я бачив це з Ломаченком у вашому другому бою з Орландо Салідо, в Україні були заворушення. Віталій Кличко, коли він протистояв Денні Вільямсу, заворушення – за таких обставин Усику вдалося стати чемпіоном,

– сказав Джошуа.

Після цього британець попросив стадіон поплескати Усику та назвав його чемпіоном.

Промова Джошуа після поразки: відео

Усик переміг Джошуа: головне