Усик усе зробить, – Красюк упевнений у перемозі українського чемпіона в битві за абсолют

Боксерська спільнота зі всього світу в очікуванні "бою століття". За перший в історії хевівейту титул абсолютного чемпіона, який володітиме одразу чотирма поясами, будуть битися Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

В останньому своєму бою британець переміг роздільним рішенням суддів колишнього чемпіона ММА Френсіса Нганну. Після цього чимало експертів змінили свою думку щодо фаворита майбутньої битви "Жадібного пуза" та Олександра Усика та готові ставити саме на українця.

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Промоутер Усика не сумнівається у перемозі українця в бою за абсолют

Промоутер Олександр Красюк також вірить у перемогу українського чемпіона. Він упевнений, що Олександр Усик зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, єдине, що його бентежить – щоб бій не було скасовано.

Усик повністю готовий битися з Ф'юрі 23 грудня. І він знає, як впоратися з Тайсоном. Саме з цієї причини я такий спокійний, я навіть розслаблений. Усик все зробить. Єдине питання, щоб бій відбувся, це єдина проблема для мене.



Усик вважає, що Ф'юрі в бою з Нганну грав у свою гру, не був серйозним. У поєдинку з Усиком він буде зовсім іншим,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що офіційна дата бою досі залишається невідомою. Попри готовність Усика битися 23 грудня, цього не відбудеться. Промоутер українця вже заявив, що бій перенесено на початок 2024 року та повідомив, що найближчими днями має з'явитися конкретика.