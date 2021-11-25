Промоутер Усика розповів, хто може повернути Кличка на ринг

Гендиректор компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів сайту 24 каналу про ймовірність повернення у бокс Володимира Кличка. Легендарний український боксер 4 роки тому повісив боксерські рукавички на цвях.

Красюк: Мають зійтися дуже багато складових, щоб відбулося повернення Кличка

В останньому поєдинку на професійному ринзі Кличко програв Ентоні Джошуа. Водночас британець недавно був битий українцем Олександром Усиком. Красюк не погоджується, що перемога Усика над Джошуа закрила шлях для повернення Кличка у бокс.

Варте уваги Джошуа має завершити кар'єру, якщо програє знову, – промоутер Усика про реванш

"Я б так не сказав. Ми бачили Володимира лише протягом 45 хвилин. Якщо поспостерігати за ним у тренувальному таборі, то це зовсім інший боксер, який володіє майже всією палітрою боксерських засобів. Тобто він вміє робити те, що й боксер. Просто у нього є стиль ведення і манера, в якій він звик перемагати. І нащо робити щось зайве, якщо цього достатньо для перемоги?", – сказав Красюк.

На думку промоутера, Володимир може повернутися у бокс заради реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Останній несподівано здолав Кличка у листопаді 2015 року.

Як боксерський фанат я б хотів побачити повернення Кличка. Я думаю, що поєдинок з Ф'юрі міг би побудити Володимира повернутися. Але дуже багато складових мають зійтися, щоб відбулося його повернення,

– зазначив Красюк.

Кличко – Ф'юрі: що відомо

Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка 28 листопада 2015 року. Британець завдав Володимиру четвертої поразки в кар'єрі.

У тому поєдинку Кличко програв титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF у важкій вазі.

Після поєдинку українець без успіху намагався добитися реваншу. Боксери навіть домовилися про дату бою, але Ф'юрі раптово пішов з боксу.

Через 2 роки Кличко провів чемпіонський бій проти Ентоні Джошуа й програв. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Після того було багато чуток буцімто Кличко хоче повернутися у бокс, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Останній – найстарший чемпіон світу у важкій вазі.