Повернення Гвоздика: промоутер пообіцяв українцю титульний бій

Менеджер Егіс Клімас прокоментував можливість повернення в ринг ексчемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика (17-1, 14 КО).

Джерело: інстаграм Tribuna.com

Промоутер Боб Арум пообіцяв українця титульний бій, якщо він вирішить відновити кар'єру.

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"Саня – класний хлопець, дуже розумний. Я не знаю, як це все сталося, що на нього вплинуло, що він вирішив податися в бізнес. Якраз трапилася пандемія, у нього невідомо, коли наступний поєдинок, що там відбувається. Надійшла, напевно, хороша пропозиція. Він вирішив піти. Він порахував це більш вигідним для себе", – сказав Клімас.

Саша завжди в формі, він себе не запускає. Він надів рукавички і почав бити мішок, з Митрофановим постояв 1-2 раунди. Боб Арум мені на вухо шепче: "Ти йому скажи, що якщо він хоче повернутися, то ми для нього відразу можемо організувати чемпіонський бій". Навіть запропонував, що може поставити Гвоздика на чемпіонський бій з переможцем зустрічі Сміт – Власов,

– підсумував менеджер.

Гвоздик пішов з боксу: що відомо

Український боксер був чемпіоном світу за версією WBC з грудня 2018 року до жовтня 2019-го.

Гвоздик втратив титул у поєдинку проти Артура Бетербієва. Влітку 2020 року Гвоздик несподівано оголосив про завершення кар'єри.