Промоутер підтвердив дату та місце бою Ломаченко – Коммі

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що бій між Василем Ломаченком та Річардом Коммі відбудеться 11 грудня.

Боб Арум підтвердив, що бій між Ломаченком та Коммі таки відбудеться.

"Переговори між Ломаченко і Коммі на завершальній стадії. Поєдинок повинен відбутися 11 грудня на арені "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку", – заявив Арум.

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Інформацію про те, що бій відбудеться 11 грудня, підтверджує і видання BoxingScene. Хоча там теж відзначають, що контракт на бій не підписаний. Але сторони вже майже погодили всі необхідні умови.

Для обох боксерів це буде другий бій у 2021 році. Ломаченко в червні переміг Масайоші Накатані, а Коммі ще в лютому здолав Джексона Мартінеса.

Ломаченко та Коммі могли зустрітися і значно раніше. В лютому 2019 року Коммі завоював титул чемпіона за версією IBF в легкій вазі. Саме цього поясу бракувало Ломаченку до звання абсолютного чемпіона світу.

Та у грудні 2019 року Коммі провів бій проти Теофімо Лопеса, поступившись йому. Тоді він програв свій титул IBF в легкій вазі.

Тож замість Коммі, Ломаченко провів бій проти Лопеса, теж йому поступившись.

Коммі за свою професійну кар'єру провів 33 бої, в яких виграв 30 разів. 27 боїв він закінчив достроково нокаутом. Ще тричі програв.

Ломаченко провів 17 боїв, здобувши 15 перемг (11 – нокаутом). В пасиві українця – дві поразки.