Спроба наблизитися до абсолюта: промоутер назвав наступного суперника для Ломаченка

У неділю, 12 травня, у Перті відбудеться вечір боксу. Головною його подією стане битва Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

У разі перемоги українського боксера, він може провести ще один титульний поєдинок. Про це розповів відомий промоутер Боб Арум.

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Шанс для Ломаченка піднятися на вершину

За словами 92-річного американського менеджера, у нього є боєць, який може скласти конкуренцію Василю Ломаченку та провести з ним об'єднавчий поєдинок за два титули. Проте для цього мають бути виконані деякі умови.

У мене є ще один боєць – Шакур Стівенсон, який також володіє відмінною технікою. Якщо Ломаченко переможе, а Шакур виграє свій бій у липні, то восени ми проведемо бій Ломаченко – Шакур. Кожен серйозний фанат боксу буде з трепетом спостерігати за цим поєдинком двох великих технарів за об'єднання титулів,

– сказав Арум.

Також Боб Арум поділився очікуваннями від бою Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа. Він не назвав фаворита, проте вважає, що рідні стіни можуть допомогти австралійцю:

"Подивимося, що станеться. Камбосос дуже хороший боксер. Попри те, що він не з Перта, він б'ється на рідній території, а це вже дещо означає. Я з нетерпінням чекаю цього бою, у Перті буде повний зал".

Що відомо про Шакура Стівенсона

26-річний американський боксер

Срібний призер Олімпіади-2016

На професійному рівні дебютував у квітні 2017 року й за цей час виграв кожен з 21 свого поєдинку

Чинний чемпіон світу WBC у легкій вазі.