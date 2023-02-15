Все вирішиться на матчі АПЛ: промоутер Ф'юрі анонсував гарні новини про бій з Усиком

Схоже, усі фанати боксу можуть полегшено зітхнути – епопея з оголошення "Бою століття" наближається до завершення. Доля поєдинку за абсолют вирішитися під час футбольного матчу.

Співпромоутер чемпіона світу за за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френк Воррен в останньому інтерв'ю заспокоїв фанатів боксу. Представники боксерів близькі до підписання угоди на мегафайт.

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"Підступний" план Воррена

Воррен повідомив, що зустрінеться зі своїм українським колегою Олександром Красюком на матчі чемпіонату Англії Арсенал – Манчестер Сіті. У теплій та дружній обстановці британський промоутер сподівається вмовити Красюка на запропоновані умови.

Ми дуже, дуже близькі до того, щоби це зробити. Дуже близькі. Вони прибудуть завтра, і я сподіваюся, що ми матимемо новини для всіх. Завтра ми з Красюком збираємось на матч Арсенал – Манчестер Сіті. Сподіваюся, якщо зможу напоїти його вином, ми зможемо укласти угоду. Є ще кілька перешкод, які обидві сторони мають подолати. Вони не непереборні, зовсім ні. Місце проведення поєдинку – це головне,

– запевнив співпромоутер "Циганського короля".

Як уже повідомлялося, Воррен забронював стадіон "Вемблі" на 29 квітня. Таким чином промоутер розраховує провести бій в Лондоні і побити рекорди касових зборів.

Ми вже підстрахувалися і з датою 29 квітня, і з "Вемблі". Я хотів би побачити цей поєдинок тут, щоб побити рекорди. Але з точки зору боксерів і їхніх банківських рахунків вони хотіли б максимум від того, що можуть заробити за історичний бій. Ситуація така, що її потрібно вирішити на цьому тижні, оскільки інакше цього бою просто не буде. Буде погано для боксу і для всіх в спорті, якщо ми цього не зробимо,

– розповів Воррен.

Таким чином, все має вирішитися цього тижня. Далі зволікати з оголошенням поєдинку не має можливостей, оскільки боксерські асоціації можуть оголосити обов'язкові захисти своїх поясів. У такому разі бій за абсолют взагалі може не відбутися.