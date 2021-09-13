Промоутер Ф'юрі дав несподіваний прогноз на бій Джошуа – Усик

Промоутер Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) Френк Воррен зробив прогноз на бій між чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Френк Уоррен вважає, що в битві супертяжів Ентоні Джошуа – Олександр Усик українець має шанси перемогти.

До слова Усик кращий, ніж здається, – Ф'юрі різко змінив думку про українця та провів паралелі із собою

"Джошуа повинен бути фаворитом. Він крупніше, він набагато більший, і він великий панчер. Якщо Джошуа не позбудеться від нього до 5 або 6 раундів і проведе повний бій... Якщо бій пройде 12 раундів, я б вважав за краще вибрати перемогу Усика рішенням.

Усик дуже розумний боєць. Він знає, як Джошуа буде битися. Він може задати Джошуа багатьох проблем. Я сподіваюся, він не задасть, тому що ми хочемо великий бій між Ф'юрі і Джошуа", – сказав Воррен.

Що відомо про бій Усик – Джошуа