Промоутер Джошуа назвав два можливі місця проведення реваншу проти Усика

26 квітня 2022 , 14:45
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Джерело:

DAZN

Вже влітку 2022 року Олександр Усик повинен провести другий поєдинок проти Ентоні Джошуа. Промоутер британця вкотре анонсував дату реваншу.

Мегабій відбудеться у липні

За словами Едді Хірна, перемовини між командами ще тривають. Вже незабаром сторони повинні вдарити по руках.

До теми Вони побачать, який ефект на Усика справила війна, – Льюїс про реванш з Джошуа

Промоутер британського боксера анонсував дату бою. Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа повинен відбутись 23 липня. А от з місцем поєдинку наразі не визначились. Розглядають два варіанти – Велика Британія чи Саудівська Аравія.

Швидше за все, що боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії. Це варіант може бути більш вигідним у фінансовому плані. Хоча Джошуа не приховує, що хотів би знову вийти на очах рідних уболівальників у Лондоні.

Головне про реванш Усик – Джошуа

  • У першому поєдинку Усик святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів. Одразу після двобою Джошуа заговорив про реванш.
  • Олександр заради тренувального табору покинув Україну, де відбувається війна проти Росії. Боксер майже з першого дня був у теробороні столиці країни.
  • Ймовірно, якщо Усик вдруге переможе Джошуа, то вже не вийде на зустріч проти Ф'юрі. Тайсон заявив, що бій проти Ділліана Уайта був для нього останнім у кар'єрі. "Циганський король" прогнозує, що звитяги українця над його земляком поставить "хрест" на кар'єрі Ентоні.
Автор: Софія Кулай