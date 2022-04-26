Промоутер Джошуа назвав два можливі місця проведення реваншу проти Усика

Вже влітку 2022 року Олександр Усик повинен провести другий поєдинок проти Ентоні Джошуа. Промоутер британця вкотре анонсував дату реваншу.

Мегабій відбудеться у липні

За словами Едді Хірна, перемовини між командами ще тривають. Вже незабаром сторони повинні вдарити по руках.

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Промоутер британського боксера анонсував дату бою. Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа повинен відбутись 23 липня. А от з місцем поєдинку наразі не визначились. Розглядають два варіанти – Велика Британія чи Саудівська Аравія.

Швидше за все, що боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії. Це варіант може бути більш вигідним у фінансовому плані. Хоча Джошуа не приховує, що хотів би знову вийти на очах рідних уболівальників у Лондоні.

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