Не можуть поділити гроші: промоутер Ф'юрі пояснив, чому затримується мегафайт з Усиком

Представники боксерів очікують пропозицію від Саудівської Аравії, від якої неможливо буде відмовитись. У разі відмови саудитів у промоутерів є запасний план Б.

Бій за звання абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі має відбутися у лютому – березні 2023 року. Проте промоутери боксерів досі не оголосили точну дату і місце поєдинку.

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Представники "Циганського короля" Боб Арум і Френк Воррен очікують пропозиції від інвесторів із Саудівської Аравії, які хочуть провести титульний бій Тайсон Ф’юрі – Олександр Усик. Якщо ця пропозиція не надійде, тоді мегафайт відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Арум: Усик хоче 50 на 50

Бійці погодилися битися. Я розмовляв із Френком Ворреном. Ми даємо інвесторам час до тижня, щоб зробити свою пропозицію, і я вірю, що ми її отримаємо. Якщо ми цього не зробимо, то ми проведемо бій на "Вемблі". І тоді ми повинні говорити про відсотки, тому що Усик хоче 50 на 50. Це неправильно, якщо бій відбудеться на "Вемблі", тому що на поєдинку буде 95 тисяч британців, які заплатять великі гроші за перегляд, тому Тайсон заслуговує левову частку,

– заявив Арум.

Нагадаємо, що 23 квітня 2022 року на стадіоні "Вемблі" Ф'юрі нокаутом у шостому раунді переміг Ділліана Вайта. На тому поєдинку зібралася рекордна кількість глядачів у ​​94 тисячі. Проте Усика цей факт не засмучує і він готовий до поєдинку на домашній арені британця.

У вересні 2021 року на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" Олександр Усик одноголосним рішенням суддів здобув перемогу у 12-раундовому поєдинку із Ентоні Джошуа. Бій-реванш відбувся у Саудівський Аравії, де український боксер захистив чемпіонські пояси.