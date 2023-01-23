Усик підписав угоду на поєдинок: промоутер Ф'юрі розповів, коли відбудеться "Бій століття"

Американський співпромоутер "Циганського короля" Боб Арум поділився останніми новинами з організації мегафайту. Як і очікувалося, затримка бою відбувається через скандаліста Ф'юрі.

Під час розмови з журналістом Гаретом Дейвісом Боб Арум повідомив, що український боксер Олександр Усик вже уклав угоду на бій з інвесторами із Саудівської Аравії. Тепер саудити мають задовольнити фінансові апетити Тайсона Ф'юрі.

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Усик вже домовився із саудитами

Якщо все завершиться тим, що бій відбудеться в Саудівській Аравії, тоді кожен боєць повинен укласти з саудитами свою окрему угоду. Представники Усика сказали мені, що вони вже мають угоду, умови якої їх влаштовують, тож тепер, якщо саудити дійсні зацікавлені у проведенні бою, вони укладуть угоду з Тайсоном,

– сказав Арум.

Щодо дати самого поєдинку, то скоріше за все він відбудеться пізніше запланованого. Оскільки бій планується провести у Саудівській Аравії, тоді потрібно поважати звичаї мусульманської країни.

Бій відбудеться або до, або після Рамадану. Якщо після, то бійцям не потрібно буде багато часу для підготовки, оскільки жоден з них не мусульманин,

– запевнив 91-річний промоутер.

У 2023 році Рамадан триватиме з 22 березня до 20 квітня. Тож, скоріше за все, поєдинок відбудеться в кінці квітня або на початку травня.

Тим часом боксери продовжують словесну дуель, намагаючись гостріше "вколоти" один одного. Недавно до словесного батлу приєднався батько "Циганського короля". Джон Ф'юрі дорікнув Олександру Усику недостатньою вагою та висміяв його фігуру.

На думку Джона Ф'юрі, його сину значно цікавіше було б провести бій проти одного з найнебезпечніших нокаутерів ММА Френсіса Нганну.