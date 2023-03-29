Прометей розриває у Єврокубку: українці переграли Венецію і вийшли в плей-офф з першого місця

Команда Ронена Гінзбурга не мала проблем з італійським опонентом. Це дозволило нашій команді отримати в 1/8 фіналу менш статусного суперника.

Прометей – Венеція 93:76 (33:18 / 13:25 / 28:18 / 19:15)

Українська баскетбольна команда Прометей завершила групову стадію Єврокубка. Команда зі Слобожанського в останньому турі приймав представника Італії Венецію, пише 24 канал.

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У першому колі на майданчику суперника українці вирвали перемогу з рахунком 75:71. Цього разу підопічні Ронена Гінзбурга з куди меншими зусиллями переграли італійців.

Прометей виграв три з чотирьох чвертей і у підсумку оформив перевагу над Венецією у 17 очок – 93:76. Наша команда влучно закинула сім триочкових, а найрезультативнішим на майданчику став пуерториканець Джіан Клевелл (25 очок).

Перемога дозволила слобожанцями виграти свою групу, взявши верх у 14 з 18-ти ігор. Українці отримають у 1/8 фіналу в суперники восьму команду з паралельної групи. Нею стане німецький Гамбург, який достроково гарантував собі цю позицію.

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До слова, на початку березня Прометей став чемпіоном Латвійсько-естонської Ліги. Підопічні Гінзбурга виграли 26 із 27 матчів. а плей-офф змагання пройде у квітні.

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