Вперше у історії: Прометей став чемпіоном України з волейболу в драматичному тай-брейку

Дніпровський колектив зміг відібрати чемпіонство у чинного володаря титулу. "Червоно-білі" вперше у своїй історії тріумфували в українські першості.

СК Прометей став чемпіоном України з волейболу. Дніпровський колектив у фінальній зустрічі здолав Епіцентр-Подоляни.

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Жодна перемога легко не дається

Претендентами на титул чемпіона України у нинішньому сезоні стали чинний володар титулу Епіцентр-Подоляни тогорічний бронзовий призер та Прометей. Команди вийшли до плей-офф як перша та друга команда регулярного чемпіонату відповідно. До того ж, для дніпрян вихід у фінал став першим у свому роді. Формат фінального протистояння між командами передбачав серію до трьох перемог.

Спершу тріумфувати змогли волейболісти Епіцентра-Подоляни, які перемогли у матчі з рахунком 3:1. Проте наступні дві гри підкорилися саме Прометею, який взяв гору над своїм суперником двічі з рахунком 3:2. До чемпіонства залишалась всього одна перемога.

У першому сеті останньої зустрічі дніпряни обіграли Епіцентр-Подоляни з рахунком 25:12. Однак уже наступні два сети виграли волейболісти городківського колектива. У четвертому сеті Прометей зміг зрівняти рахунок у матчі за хиткої переваги (25:22), а у вирішальній партії дніпряни оформили собі чемпіонство, яке стало для них першим у історії.

До речі. Третьою командою чемпіонату України з волейболу стала Юракадемія, яка у протистоянні за "бронзову" сходинку здолала Житичі з Житомира.

Шлях команд до фіналу