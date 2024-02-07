Прометей завершив групу Єврокубка тріумфом з крутим камбеком: з ким українці зіграють у плей-оф

Групова стадія Єврокубка 2023-2024 завершилась для Прометея ефектною перемогою над Ховентутом. Вона дозволила українській команді фінішувати четвертою.

Прометей – Ховентут 94:80 (27:27 / 20:26 / 11:18 / 36:9)

В баскетбольному Єврокубку 2023-2024 добігла кінця групова стадія. Серед учасників другого за рівнем турніру Європи був і український Прометей, пише 24 канал.

До теми Прояв солідарності з Україною: Латвія заборонили своїм збірним грати проти Росії та Білорусі

Розклади перед грою

Команда зі Слобожанського минулого року виграла свою групу та у підсумку дійшла аж до півфіналу. Цього разу шлях команди Ронена Гінзбурга видався більш складним.

Прометей програв аж вісім матчів – вдвічі більше, ніж у групі минулого року. Проте вже за три тури до фінішу українці гарантували собі участь у плей-оф. В останньому турі залишалось лише визначити, з якого місця.

За форматом турніру 1-2 команди групової стадії напряму виходять в 1/4 фіналу. Тоді як команди з 3 по 6 місця гратимуть у стикових матчах за право потрапити у чвертьфінал.

Читайте також На чемпіона НБА скоїли напад: кривдником виявився колишній футболіст

Крутий камбек

Прометей точно не міг заскочити у топ-двійку своєї групи, там місця забронювали Париж та Хапоель Тель-Авів. А ось перемога в останньому турі над Ховентутом давала шанси на четверте місце.

Щоб обійти іспанців, Прометею треба було перемагати з різницею у 10 або більше очок. І довгий час здавалось, що українцям це не під силу. Перша чверть зафіксувала нічию, а у другій та третій сильнішим був Ховентут.

Перед останнім періодом суперник мав перевагу у 13 балів, але четверта чверть видалась феєричною для української команди. Підопічні Ронена Гінзбурга виграли її з рахунком 36:9 та у підсумку випередили Ховентут на 14 балів – 94:80.

Хто суперник у плей-оф

. Найбільш результативними гравцями матчу були баскетболісти Прометея. Джіан Клевелл набрав 24 бали, Юссуф Санон – 23 бали, а Рональд Марч – 19.

У паралельному матчі ще і Бешикташ програв Хапоелю, тому цей тріумф дозволив українській команді заскочити на четверте місце. В стиковому раунді наша команда гратиме проти грецького Аріса, а в разі перемоги вийде у чвертьфінал на французький Бур.

Всі пари стикового раунду:

Лондон Лайонз (Англія) – Тюрк Телеком (Туреччина)

Прометей (Україна) – Аріс (Греція)

Ульм (Німеччина) – Ховентут (Іспанія)

Гран Канарія (Іспанія) – Бешикташ (Туреччина)

Потенційні матчі 1/4 фіналу:

Париж (Франція) – Ульм (Німеччина) / Ховентут (Іспанія)

Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) – Гран Канарія (Іспанія) / Бешикташ (Туреччина)

Бур (Франція) – Прометей (Україна) / Аріс (Греція)

Клуж-Напока (Румунія) – Лондон Лайонз (Англія) / Тюрк Телеком (Туреччина)

Відеоогляд матчу Прометей – Ховентут