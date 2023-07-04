Підтримав "ЛНР" і вкрав 5 мільйонів: прокуратура відкрила справу на ексдиректора Зорі Рафаїлова

Сергій Рафаїлов підозрюється в ухилянні від сплати податків під час керівництва луганцями. При цьому менеджер не раз підозрювався у сепаратизмі і розкрив своє справжнє обличчя торік.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало представників спорту згуртувались навколо допомоги нашій країні. Втім знаходяться серед українських громадян і колаборанти, які допомагають терористам.

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Одним із таких став колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов. Зараз менеджер знаходиться в Росії та заявляє про себе антиукраїнськими постами.

Колаборант відмивав гроші?

Тим часом, у Рафаїлова виникли проблеми із законом. Керівництво Луганської обласної прокуратури оголосило про підозру Сергію у справі про ухилення від сплати податків.

Слідство встановило, що у 2019 році менеджер оформив заниження податкових зобов’язань Зорі на суму понад 5 мільйонів гривень. Так, за його вказівкою у звітності були відображені зайві витрати на послуги з пошуку та укладення контрактів.

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Мова йде про послуги по двох гравцях, яких фактично не були надані. Рафаїлову загрожує штраф від десяти до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів та позбавлення права обіймати футбольні посади на строк до трьох років.

Як Рафаїлов виступав проти України