Прокляття знято: голкіпер МЮ Де Хеа вперше за 7 років відбив пенальті у матчі АПЛ
Джерело:24 канал
Манчестер Юнайтед 19 вересня гостював на полі Вест Хема. Воротар гостей Давід Де Хеа вперше за довгий час парирував 11-метровий удар.
Перервав невдалу серію
У першому таймі команди розписали мирову 1:1. Голами відзначились Саїд Бенрахма та Кріштіану Роналду, який забиває у кожному матчі після свого повернення у Манчестер.
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Наприкінці матчу Джессі Лінгард вивів "червоних дияволів" вперед у рахунку – 1:2. Однак його гол не принести МЮ перемогу. У компенсований арбітром час господарі заробили пенальті. До позначки підійшов Нобл, який лише дві хвилини до 11-метрового удару вийшов на футбольне поле.Однак переграти Давіда Де Хеа не вдалось. Іспанський воротар взяв пенальті вперше з жовтня 2014 року. До цього 11-метрового удару страж воріт пропустив 21 гол із позначки в АПЛ.
Відзначимо, що пенальті для Вест Хема заробив Андрій Ярмоленко, який з'явився по ходу матчу. Манчестер Юнайтед святкує складну перемогу.
- У новому сезоні Де Хеа відіграв за МЮ 6 поєдинків в усіх поєдинках, у яких пропустив 6 голів та одну зустріч зіграв на нуль.
- Іспанський футболіст виступає за "червоних дияволів" з 2011 року.