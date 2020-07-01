Бронзовий призер Олімпіади-2016 з гімнастики Анна Різатдінова розповіла про свою спробу зробити політичну кар'єру.

В інтерв'ю YouTube-каналу "36i6 TV" Різатдінова зазначила, що в минулому році вона балотувалася у Верховну Раду не за своєю ініціативою. Різатдінова в результаті не пройшла в Раду.

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Я хотіла йти в політику не за своєю ініціативою, це більше було прохання Саші (Онищенка, ексдепутата і колишнього чоловіка гімнастки, – ред.), піти по його округу. Але тоді я була однозначно не готова, я це розумію.

"Я хотіла піти не просто, щоб отримати мандат. Вважаю, що моє призначення – це розвивати спорт у нашій країні. Особливо в той момент, коли він абсолютно нікому не потрібен", – додала гімнастка.

Досягнення Анни Різатдінової