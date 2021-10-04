Прогнози невтішні: журналіст розкрив, на скільки вибув через травму Траоре

Журналіст Олександр Денисов в ефірі програми "Великий футбол" розповів, як йдуть справи з травмою у форварда Шахтаря Ласіна Траоре.

20-річний нападник Шахтаря Траоре отримав травму в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

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Ведучий і директор ТК "Футбол" Олександр Денисов заявив, що йому стало відомо про терміни відновлення буркінійского форварда:

За нашою інформацією, Траоре потрібно рік, щоб повернутися.

Що відомо про травму Траоре

Форвард Шахтаря травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера. Вже на початку матчу на Лассіні Траоре жорстко зіграли у підкаті, гравець тримався за коліно. Після допомоги медиків 20-річний футболіст покинув поле лише на ношах.

Футболіст пройде детальне медичне обстеження. Після якого стане зрозуміло термін відновлення та план реабілітації. На жаль, футболіст став якісним підсилення атаки донецького клубу, але тепер через пошкодження пропустить чималий період.