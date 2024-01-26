Поки Наполі збирає "гарбузи" від Шахтаря: Ювентус не відмовився від підписання Судакова

Підготовка Шахтаря на закордонних зборах починає набирати обертів. "Гірники" вже провели два контрольні поєдинки, а один довелось скасувати через погодні умови.

Разом із командою продовжує працювати й Георгій Судаков, який став справжньою трансферною ціллю італійський клубів. Йому приписують інтерес із Наполі та Ювентуса.

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Туринці продовжують стежити за Судаковим

Однак "гірники" не хочуть легко відпускати свою "10-ку" команди та набивають ціну на Георгія. Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін розповідав, що донецький клуб вже відхилив 40-мільйонну пропозицію зацікавленого клубу, назву якого не розкрив.

Ймовірно, мова йшла про Наполі, яке готове заплатити за Судакова такі солідні гроші. Але донеччанам і цього замало. Тому "неаполітанці" не полишають надій підписати українця вже влітку 2024-го року.

Паралельно із цим відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що інтерес Ювентуса до українського атакувального півзахисника теж не згасає. "Стара синьйора" продовжує стежити за лідером "гірників" та паралельно цікавитись гравцем італійської Аталанти Теном Копмейнерсом, якого так бажає бачити у команді спортивний директор Ювентуса.

Ще одне ім'я – Судаков. Інтерес до хлопця є, контакти тривають. Багато чого ще треба узгодити з Шахтарем, який оцінює гравця у мінімум 30-35 мільйонів євро,

– додав Романо.

Нагадаємо, що у поточному сезоні-2023/2024 Судаков забив 3 голи та віддав один асист у 18-ти зіграних поєдинках в усіх турнірах за Шахтар. "Гірники" ж закінчили перше коло УПЛ на 4-му місці (31 набраний бал), а також продовжить єврокубки у Лізі Європи, матчами проти французького Марселя (15-го та 22-го лютого).

Нещодавно в інтерв'ю колишній голкіпер Шахтаря, а нині португальської Бенфіки Анатолій Трубін зізнався, що хотів би знову зіграти в одній команді з Судаковим.