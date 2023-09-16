Анчелотті досягнув свого: Лунін остаточно визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Схоже, що мадридський період у кар'єрі Андрія Луніна добігає свого кінця. Український воротар проводить свій останній сезон у Реалі.

Контракт Андрія Луніна з "Королівським клубом" закінчується вкінці поточного сезону-2023/2024. Після чого українець стане вільним агентом, тому дістанеться своєму новому клубу абсолютно безкоштовно.

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Не надто красива "казка у Мадриді" закінчиться?

Раніше було багато чуток про зацікавленість до Луніна інших іспанських клубів. Однак вже залишилось лише на рівні слів.

У Реалі ж не розраховують на голкіпера збірної України. Нещодавно ще й з'явилась інформація, що "вершкові" хочуть викупити у Челсі контракту Кепи, який до кінця цього сезону виступає в оренді у Мадриді.

Карло Анчелотті взагалі втратив надію в українському воротарю, який за 5 років перебування у Реалі провів лише 19 матчів (5 "сухих" поєдинків), у яких пропустив 20 голів. У поточному сезоні двічі виходив на футбольне поле, у яких одного разу залишив свої володіння "на замку" та пропустив один м'яч.

Стільки ж відіграв орендований Кепа, який вимушено прийшов у "Королівський клуб" після жахливої травми Тібо Куртуа. Перший номер команди порвав "хрести" на одному з тренувань Реала. Тому повернеться на поле не раніше квітня 2024-го.

Тому керівництву Реала довелось порушили свої принципи, про які вони зазначали раніше. Президент Флорентіно Перес запевняв, що клуб не буде витрачати кошти на придбання нового голкіпера, як цього хотів головний тренер команди. Флорентіно вірив у Луніна, тому між власником і наставником відбувся конфлікт. Однак після травми бельгійця у Мадрид запросили Кепу.

Вслід за них ідентичну травму отримав центрбек Едер Мілітао.

Реал вдало розпочав новий сезон. У 4-х турах мадридці набрали максимальні 12 балів та одноосібно захопили лідерство Ла Ліги.