Чи продовжить кар'єру Підручний: лідер збірної України не дав остаточної відповіді

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний відновлюється та готується до наступного етапу Кубка світу у чеському Нове-Место. Біатлоніст розповів про сезон та майбутнє у спорті.

31-річний біатлоніст став промінчиком світла на фоні поганих виступів збірної України у поточному сезоні. Підручний продемонстрував найкращі результати на чемпіонаті світу-2022 у німецькому Обергофі. Тернополянин двічі заїжджав у квіти.

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Підручний: Жертвувати здоров'ям зараз не будемо

Дмитро прокоментував свої виступи.

"Після такого насиченого чемпіонату світу, а у мене за два тижні було сім стартів, то трохи здоров’я похитнулося. Я зараз відпочиваю, відновлююся. І сподіваюся, що ті три етапи, які залишилися, зможу на максимумі відпрацювати. Показати хороші результати", – розповів капітан збірної України.

Підручний розповів про свій стан здоров'я після насиченого графіка на ЧС у Німеччині. Додамо, що напередодні ЧС-2022 Дмитро переніс операцію на розірваному меніску, але встиг відновитись та взяти участь у змаганнях.

Певні проблеми повернулися. Втім, нічого такого серйозного. На фоні втоми щось загострилося. Але зараз краще стає, тож, думаю, на Кубках світу буду у належній формі. Але будемо дивитися по ситуації, у разі чогось, жертвувати здоров’ям зараз не будемо,

– відповів Дмитро.

Нагадаємо, що Підручний увійшов у склад України на найближчий етап Кубка світу з біатлону, який стартує 2 березня у чеському Нове-Место. Це один із улюблених стадіонів Дмитра. Також у Чехії прихильники біатлону побачать гонки переслідування, змішану естафету та одиночну змішану естафету. Етап триватиме до 5 березня.

"Хочу закінчити цей сезон"

Наразі біатлоніст зізнався, що сконцентрований на цьому сезоні та не робить великих планів на майбутнє. Наразі невідомо, чи побачимо ми Підручного у наступному сезоні.

Ні, поки не думав. Хочу закінчити цей сезон. А потім приймати рішення щодо майбутнього,

– наголосив Підручний.

Окрім Нове-Место біатлоністи поборються за нагороди на двох етапах Кубка світу – у шведському Естерсунді та норвезькому Холменколлені.

Найкращі результати Підручного у сезоні-2022/2023