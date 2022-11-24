У Манчестер Юнайтед з'явився покупець: хто претендує на "червоних дияволів"

Власники Манчестер Юнайтед сім'я Глейзерів заявили, що розглянуть варіант продажу клубу. Стало відомо, що на покупку "червоних дияволів" претендує британський мільярдер Джим Реткліфф.

Реткліфф – британський бізнесмен та голова хімічної компанії Ineos. Статки 70-річного британця оцінюються у понад 28 мільярдів доларів, пише 24 канал.

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Реткліфф не вперше цікавиться "червоними дияволами"

Відомо, що британський мільярдер – фанат МЮ і в серпні цього року вже хотів купити команду. Втім, тоді Глейзери відповіли категоричною відмовою на його пропозицію. Крім того, компанія Реткліффа також володіє такими футбольними клубами, як французька Ніцца та швейцарська Лозанна.

Сім'я американських бізнесменів володіє "червоними дияволами" з 2005 року. У той час вони придбали клуб за 800 мільйонів доларів. Однак зараз Глейзери хочуть одержати за клуб 6 – 7 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що ціна на акції спортивного клубу Манчестер Юнайтед зросли на понад 17% після оприлюднення інформації щодо можливого продажу. Як результат, ринкова капіталізація МЮ збільшилася на майже 400 мільйонів доларів. До цього вона складала приблизно 2,15 мільярда доларів.

Що відомо про можливий продаж МЮ

У цьому сезоні Англійської прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед посідає п'яте місце в турнірній таблиці.

Напередодні у клубі заявили, що Рада директорів починає процес вивчення стратегічних альтернатив для клубу. Відповідна перевірка спрямована на прискорення майбутнього зростання клубу, а його кінцевою метою є отримання вигоди від можливостей як на полі, так і в комерційних цілях.

У межах цього процесу Рада директорів розгляне всі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції в клуб, його продаж або інші операції.

Сила Манчестер Юнайтед тримається на пристрасті та відданості нашої глобальної спільноти, що налічує 1,1 мільярда вболівальників та підписників. Оскільки ми прагнемо продовжувати розвивати історію успіху клубу, правління дозволило провести ретельну оцінку стратегічних альтернатив,

– повідомили в клубі.

Водночас там зазначили, що немає жодної гарантії, що відповідний процес призведе до будь-якої з вищевказаних операції.