Пробив руки голкіперу: Зінченко потужним ударом відкрив рахунок у матчі проти Швеції – відео

Збірна України 29 червня у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 протистоїть Швеції. Лідер "синьо-жовтих" Олександр Зінченко відкрив рахунок у поєдинку – 0:1.

Ця зустріч є історичною для нашої національної команди, адже ми ніколи не грали у плей-офф чемпіонатів Європи.

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Гол Зінченка у ворота Швеції

Розпочав гольову атаку Микола Шапаренко – він перевів м'яч на правий фланг, де Олександр Караваєв у два дотики знайшов Андрія Ярмоленка.

Капітан збірної України увійшов до штрафного, "качнув" Еміля Форсберга та шведою віддав пас на дальню стійку.

Там Олександр Зінченко потужним ударом прошив голкіпера Швеції та відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Гол Зінченка збірній Швеції на Євро-2020: дивіться відео