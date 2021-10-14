Пробіг усе поле та забив: гравець Баварії забив дивовижний гол за збірну Канади – відео
Джерело:24 канал
Збірна Канади 14 жовтня приймала Панаму у рамках відбору чемпіонату світу-2022. Один із голів господарів забив Альфонсо Девіс.
Неймовірний забіг та гол Девіса
20-річний лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс відзначився неймовірним голом за національну збірну Канади. Футболіст вивів господарів вперед.
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На 66-й хвилині нічого не віщувало біди для гостей. М'яч був на частині поля Панами. Захисник гостей вже був готовий кидати м'яч з ауту. Але в той момент у Девіса наче вселився найкращий бігун світу Усейн Болт. Захисник продемонстрував неймовірну швидкість, пробіг майже усе поле та не дав м'ячу вийти за межі поля.
Девіс обікрав суперника та увірвався у штрафний гостей. Альфонсо майстерно хитнув опікуна та пробив у ближній кут. Воротар навіть не встиг зреагувати на постріл. М'яч спокійно залетів у сітку збірної Панами – 2:1.
Гол Девіса буде претендувати на звання одного з найкращих у відборі чемпіонату світу-2022. Девіс взяв участь і в останньому взятті воріт гостей, віддавши асист.
Гол Девіса у ворота панами: відео
Після цього гравці Канади ще двічі відзначались у ворота суперника. Матч завершився розгромною поразкою Панами – 4:1.
- Після шести зіграних турів Канада з 10 очками йде третьою у групі, поступаючись лише Мексиці та США.
- У новому сезоні Девіс провів за Баварію 10 матчів в усіх турнірах, у яких тричі асистував партнерам по команді.