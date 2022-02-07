Про найпалкіші "битви" та вплив коронавірус: експерт про зимову Олімпіаду-2022

Ведучий Discovery Радзі Чіньянган’я відповідає на запитання спортивної редакції 24 каналу про найкращі "битви" за медалі та про вплив COVID-19 на спортсменів, які змагатимуться в Олімпійських іграх.

У яких змаганнях варто розраховувати на найпалкіші "битви" за нагороди?

Це чудове запитання, на нього можна подивитися з різних боків. Наприклад, який бій буде найбільш інтригуючим? Або яке змагання буде найважчим? Особисто я обираю жіночий скелетон через його різноманітність. Цього року на Кубку світу була гонка, де всі вісім найкращих спортсменів були з різних країн. Подібних випадків не так багато в інших видах спорту.

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Тож скелетон цього року може виграти будь-хто: хтось із Нідерландів, Великобританії, Австрії, Китаю, Німеччини – назвати можна хоча б ці. Звісно є країни з шансом на перемогу, які я зараз не згадав. Особливо якщо врахувати той факт, що ці змагання неймовірно технічні. Тут є так багато елементів, яких я навіть не бачив раніше, тому може статися щось зовсім неочікуване. Звісно впродовж усіх змагань буде щось варте уваги, але якщо ви запитуєте про мою рекомендацію, то це однозначно жіночий скелетон — не пропустіть!

Як коронавірус може вплинути на розподіл місць серед спортсменів? Йдеться не лише про карантин у разі зараження, а й про поширення інфекції, через що уся напрацьована до сезону підготовка може бути даремна.

Шкода це визнавати, але коронавірус, безумовно, вплине на багато результатів. Життя несправедливе і не завжди все чесно. Деякі країни мали доступ до тих можливостей, що не мали інші. Деякі спортсмени не змогли поїхати за певними напрямками через міграційні обмеження. Деякі країни мали доступ до вакцини, яка дозволила швидше повернутися до нормального темпу життя. Враховуючи це, стає зрозуміло, що з самого початку спортсмени мали різні умови підготовки.

Але в той момент, як ти потрапляєш сюди, все інше стає неважливим. Все відсувається на другий план, а головним залишається бажання. Наскільки сильно ти цього хочеш? Наскільки для тебе важлива ця золота медаль і на що ти готовий, аби отримати її?

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У цьому сенсі нічого не має значення. Але прагматично, біологічно, економічно, фізично це точно матиме вплив.

Деякі спортсмени протягом року готувалися лише до Олімпіади, часто жертвуючи іншими стартами протягом сезону. Чи варто було так ризикувати?

Я дуже люблю Олімпійські ігри, особливо зимові. Здається, що любити ще більше неможливо. Для мене це найбільш видовищна подія на Землі. Я б зробив усе, що в моїх силах, аби мати шанс на участь в Олімпійських іграх. Я б пожертвував цією можливістю лише в тому випадку, якби трапилися якісь змагання, які допомогли б мені підвищити свої навички перед Олімпіадою. Особисто для мене чотири роки будуть постійно повʼязані з Олімпіадою. Якби я був сноубордистом, я б віддавався лише Олімпіаді та забув про X-Games. Саме їй, а не чемпіонату світу.