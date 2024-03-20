Смішні гроші для футболістів: відомо, скільки призових заробили українські біатлоністи за сезон

Минулого тижня завершився сезон-2023/24 Кубка світу з біатлону. Українські біатлоністи не здобули жодної медалі, однак заробили призові кошти.

Стало відомо, скільки українські біатлоністи заробили призових у сезоні-2023/24 Кубка світу, що завершився минулої неділі, 17 березня. Незважаючи на відсутність здобутих медалей, наші спортсмени повертаються в Україну не з порожніми кишенями.

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Джима виграла найбільше призових

Збірна України з біатлону на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу здобула 114 600 євро призових. Це більше, ніж у минулому сезоні, коли біатлоністи загалом заробили 81 тисячу євро.

Найбільше призових у сезоні 2023/24 серед українців здобула Юлія Джима – 25 600 євро. Позначку у 15 000 євро перетнули ще три біатлоністки, зокрема й дебютантка Кубка світу у цьому сезоні Христина Дмитренко.

Призові жіночої збірної України

Юлія Джима – 25 600 євро

Анастасія Меркушина – 19 250

Ірина Петренко – 19 250

Христина Дмитренко – 18 550

Анна Кривонос – 800

Олена Городна – 500

Лідером чоловічої збірної за призовими у сезоні 2023/24 став Дмитро Підручний, він заробив 14 640 євро. Крім нього, призові на рівні Кубка світу та чемпіонату світу здобули ще три біатлоністи.

Призові чоловічої збірної України

Дмитро Підручний – 14 650 євро

Артем Прима – 8200

Антон Дудченко – 5800

Артем Тищенко – 2000

Із зазначених вище сум біатлоністи також повинні сплатити податки, відповідно до законів країн, у яких проводилися змагання.