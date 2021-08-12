Призначення тренера збірної України знову відклали: нова дата
12 серпня 2021 , 08:49Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Головному кандидату на пост тренера національної збірної України – Сергію Реброву, надали більше часу для переговорів з босами ФК Аль-Айн про розірвання контракту.
Новий головний тренер національної збірної України з футболу буде представлений на Виконкомі УАФ, який відбудеться 17 серпня.
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У Сергія Реброва на 11 серпня була запланована зустріч з клубними босами Аль-Айна, а на наступний день на Виконкомі УАФ повинні були озвучити прізвище нового головного тренера національної збірної України.
Однак в підсумку тільки буде розглянуто питання про формування нового комітету національних збірних, який покинув Мирон Маркевич.
Збірна України залишилася без тренера
- Збірна України з футболу залишилася без тренера, адже 1 серпня Андрій Шевченко оголосив, що покидає команду. За словами Шевченка, у нього закінчився контракт.
- УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Ним мав стати саме Ребров. Також збірну України з приставкою в.о. може очолити Олександр Петраков.