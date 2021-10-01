Призери Олімпіади-2020 Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок: відео
1 жовтня 2021 , 07:46Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Жана Беленюка
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк та бронзова призерка Токіо-2020 Дарія Білодід влаштували поєдинок. Білодід і Беленюк вирішили визначити, що ж краще – греко-римська боротьба чи дзюдо.
Чемпіонський спаринг
Жан Беленюк і Дарія Білодід провели спільне тренування. Відео виклав сам Беленюк.
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У ролику видно, як після кількох невпевнених рухів спортсмени почали боротися по-справжньому. В кінці Жан схопив свою прекрасну партнерку за талію і зробив імітацію кидка через стегно.
"Входжу в тренувальний ритм з чемпіонкою Дарією Білодід. Спершу жироспалюючі вправи, а потім борцівські спаринги", – підписав відео Беленюк.Як відомо, Жан Беленюк у серпні приніс Україні єдине "золото" на Олімпійських іграх у Токіо. Дарія Білодід завоювала в Японії бронзову нагороду.