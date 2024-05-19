Після інсайду про підозру перелому: Усик таки прийшов на пресконференцію

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Після поєдинку була інформація про проблеми зі здоров'ям в українського боксера.

Відомий інсайдер Майкл Бенсон повідомив, що перемога над Ф'юрі далась Усику не так легко. Після поєдинку українець поїхав у лікарню, тому не поспілкується із пресою після звитяги.

Варто побачити Нокдаун та кров Ф'юрі: як Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті – відеоогляд

Українець поспілкувався із пресою

Інсайдер заявив, що в Олександра є підозра на перелом щелепи, тому абсолютний чемпіон світу поїхав у лікарню.

Однак через деякий час український боксер приїхав на пресконференцію разом із своїм промоутером Олександром Красюком, який ще на ринзі заговорив про вкрадений нокаут для його клієнта у 9-му раунді.

Пресконференція після бою Усик – Ф'юрі

Попереду у боксерів відпочинок та підготовка до реваншу. Другий бій між бійцями може відбутись у жовтні 2024-го року. Олександр без проблем погодився на ще один поєдинок проти "Циганського короля".