"Українські жінки – неймовірна сила": Усик привітав співвітчизниць із 8 березня

Чемпіон світу з боксу записав звернення до українок на честь свята. Наразі Олександр готується до найважливішого бою у своїй кар'єрі.

Сьогодні в Україні та світі відзначається Міжнародний жіночий день. Це свято з'явилось на початку минулого століття і несло в собі сенс боротьби жінок за рівні права.

До теми 8 березня: коли виник Міжнародний жіночий день і чи має він російське коріння

Попри суперечки щодо святкування цієї дати чимало українців продовжують вітати жінок із 8 березня. Не виключенням став і боксер Олександр Усик, який в інстаграм привітав представниць протилежної статі зі святом.

Дорогі жінки. Хочу привітати вас із 8 березня. Бажаю вам любові, радості, посмішок та жіночого щастя. Українські жінки – це неймовірна сила. Ви народжуєте воїнів, ви виховуєте Героїв. Заради таких жінок можна йти на край світу. Дорогі дівчата та жінки. З 8 березня! Любові вам та перемоги,

– заявив боксер.

Нагадаємо, що наразі Олександр готується до можливого бою за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. Втім поки сторони далекі від узгодження договору через завищені фінансові вимоги "Циганського короля".

Варто знати Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята

Коли зійдуться Усик та Ф'юрі