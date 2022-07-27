Присвячую усім захисникам України, батькам та коту, – Мудрик про неймовірний гол у ворота Аякса

Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик відзначився забитим голом у ворота нідерландського Аякса у товариському матчі.

Михайло Мудрик забив гол у ворота Аякса у першому таймі. Підхопивши м'яч ще на своїй половині полі, він по флангу зумів втекти від суперника, а вже у штрафному майданчику не менш ефектно пробити повз голкіпера.

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Та втримати перемогу "гірникам" не вдалося. Після цього вони пропустили тричі та програли у товариському матчі 3:1.

Присвята голу

Після гри Михайло Мудрик розповів, кому присвячує забитий гол.

"Присвячую гол усім захисникам України, адже вони заслуговують на це як ніхто інший. Якщо мій гол і ця гра викликала в наших захисників й усіх українців позитивні емоції, то ми все робимо правильно і на правдивому шляху. Також присвячую гол своїм батькам, яких давно не бачив, й улюбленому коту", – розповів Михайло Мудрик.

Гравець розповів, що не бачився з рідними вже пів року.

Варто відзначити, що на цей матч гравці Шахтаря вийшли у футболках, де на спині замість прізвищ були назви міст, які сильно постраждали від війни. Мудрику випало грати з написом "Миколаїв" на спині.

"Хочу сказати, що зараз маю одну асоціацію: за кожне місто переживаєш, чи то є Київ, Миколаїв або Одеса. Це все – Україна та наші люди", – розповів футболіст.

Відео голу Мудрика та огляд матчу Аякс – Шахтар