Присвячую перемогу всім українцям, – Михайло Кохан про своє "золото" на Кубку Європи
14 березня 2022 , 14:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Михайла Кохана
Український метальник молота Михайло Кохан здобув "золото" на Кубку Європи з метання. Це основний старт "зимового сезону" для атлетів, що спеціалізуються у "довгих метаннях" і які не можуть змагатися в приміщенні.
Кохан прокоментував свою перемогу. Він присвятив золоту медаль українському народу.
До слова Українець Кохан став переможцем Кубка Європи з метання молота
"Присвячую цю перемогу всім українцям та улюбленій країні", – написав Кохан.
- Кохан став найкращим у метанні молота серед атлетів до 23-х років. Він виграв змагання з результатом 74.59 метра, а загалом показав чотири найкращі результати на турнірі (чотири рази метав за 72 метра, до цієї позначки не метнув більше ніхто).
- Для Михайла Кохана – цей старт був першим у сезоні, він не змагався на інших внутрішніх чи міжнародних стартах. І Михайло – один з двох чоловіків, що представляє Україну на цих змаганнях.
Трійка призерів
- Михайло Кохан (Україна) – 74,59
- Мерлін Хуммель (Німеччина) – 71,73
- Джорджіо Олів'єрі (Італія) – 70,84