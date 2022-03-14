Присвячую перемогу всім українцям, – Михайло Кохан про своє "золото" на Кубку Європи

14 березня 2022 , 14:28
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Джерело:

інстаграм Михайла Кохана

Український метальник молота Михайло Кохан здобув "золото" на Кубку Європи з метання. Це основний старт "зимового сезону" для атлетів, що спеціалізуються у "довгих метаннях" і які не можуть змагатися в приміщенні.

Кохан прокоментував свою перемогу. Він присвятив золоту медаль українському народу.

До слова Українець Кохан став переможцем Кубка Європи з метання молота

"Присвячую цю перемогу всім українцям та улюбленій країні", – написав Кохан.

  • Кохан став найкращим у метанні молота серед атлетів до 23-х років. Він виграв змагання з результатом 74.59 метра, а загалом показав чотири найкращі результати на турнірі (чотири рази метав за 72 метра, до цієї позначки не метнув більше ніхто).
  • Для Михайла Кохана – цей старт був першим у сезоні, він не змагався на інших внутрішніх чи міжнародних стартах. І Михайло – один з двох чоловіків, що представляє Україну на цих змаганнях.

Трійка призерів

  1. Михайло Кохан (Україна) – 74,59
  2. Мерлін Хуммель (Німеччина) – 71,73
  3. Джорджіо Олів'єрі (Італія) – 70,84
Автор: Юрій Семенюк