Принципова позиція Клоппа: Ліверпуль відмовиться від невакцинованих футболістів
Джерело:This Is Anfield
Перед відкриттям трансферного вікна наставник Ліверпуля Юрген Клопп запевнив, що клуб не купуватиме невакцинованих футболістів. Німецький тренер заявив, що вакцинація матиме значення під час вибору нового гравця.
Невакцинований футболіст – це загроза для всієї команди
Клопп розповів, що наразі Ліверпуль не близький до підписання якогось з футболістів. Але німець наголосив, що для нього важливо, щоб футболісти були вакциновані.
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Тренер "мерсисайдців" зазначив, що невакцинований футболіст – це загроза для всієї команди.
Якщо гравець взагалі невакцинований, він є загрозою для всіх нас. Він, звісно, не хоче бути загрозою. І це зовсім не означає, що він думає: "Боже мій, мені начхати на інших". Але він все ж таки несе загрозу,
– переконаний Клопп.
За словами тренера, команді та клубу доведеться підлаштовуватися під невакцинованих гравців. На думку німця, це справжній бардак.
"Йому потрібно переодягатися в окремій роздягальні, він повинен їсти в іншій їдальні, він повинен сісти в інший автобус, він повинен їхати іншою машиною. З організаційного погляду це справжній бардак", – сказав Клопп.
Він додав, що наразі складно дотримуватися карантинних протоколів.
Якщо хтось заразиться на коронавірус і невакцинований гравець буде поруч з ним останні чотири дні, то опиниться в ізоляції. Якщо нам потрібно поїхати до якоїсь країни на єврокубковий матч, то після повернення йому доведеться самоізолюватися. Так що, звичайно, це матиме значення,
– заявив фахівець.
Клопп запевнив, що для нещеплених гравців не будуватимуть додаткові будівлі.
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