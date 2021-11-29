Принесла дві "бронзи": зміни у складі збірної України на етап Кубка світу у Швеції

Не встиг завершитись перший етап Кубка світу з біатлону, як вже 2 грудня стартує наступний. У складі жіночої збірної України відбудеться зміна.

Заслужила на місце в основній команді

Про зміни у складі синьо-жовтої команди анонсував головний тренер Урош Велепец. Фахівець заявив, що перед другим етапом Кубка світу, який також відбудеться у шведському Естерсунді, до команди приєднається Дарія Блашко.

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25-річна біатлоністка виступить щонайменше у двох дисциплінах – спринті та гонці переслідування. Також не виключено, що увійде спортсменка у склад на жіночу естафету. Але щодо цієї гонки рішення прийматиметься дещо пізніше.

Даша ввечері приїде до Естерсунда та бігтиме спринт і гонку переслідування. Побачимо щодо естафети. І, можливо, Настю, Іру або Катю відправимо на Кубок IBU,

– розповів словенський тренер.

Велепец розглядає варіант із тим, щоб відправити декілька біатлоністок головної команди на Кубок IBU. Обирати будуть між Іриною Петренко, Катериною Бех та Анастасією Меркушиною.

Як виступила Блашко на першому етапі Кубка IBU

Вже у перших двох гонках Дарія Блашко принесла Україні дві "бронзи". Спершу у спринті біатлоністка стала третьою, яка поступилась лише 3 секундами переможниці Маріон Візенсартер із Німеччини.

У ще одному спринті українка поділила третю позицію із представницею Швейцарії Ірене Кадуріш.

У персьюті (гонка переслідування) фінішувала 22-ю.

Другий етап Кубка світу в Естерсунді триватиме з 2 – 5 грудня.