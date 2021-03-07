Прима пропустить гонку переслідування з біатлону у Нове-Мєсто

Український біатлоніст Артем Прима не вийде на старт гонки переслідування у чеському Нове-Мєсто. У персьюті збірна України буде представлена двома спортсменами.

Головний наставник української збірної Юрай Санітра вирішив не виставляти на персьют Артема Прими. Наразі тренер не розкрив причину такого рішення.

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Відсутність Прими

Для досвідченого біатлоніста цей пропуск стане вже другим на восьмому етапі Кубка світу у чеському Нове-Мєсто. Перед чоловічою естафетою Прима в останній момент був замінений на останньому етапі. Замість нього біг Богдан Цимбал. Естафетну гонку українець пропускав через проблеми з попереком.

Не виключено, що саме ця проблема стала причиною другої відсутності біатлоніста. До слова, Артем фінішував у спринті з 44-м результатом. Його відставання від лідера у гонці переслідування повинно було складати 1 хвилину 36 секунд.

Тепер збірну України будуть представляти два біатлоністи. Дмитро Підручний вийде на старт під 15-м номером, а Артем Тищенко стартуватиме 35-м.

Чоловіча гонка переслідування розпочнеться 7 березня о 17:00.



Календар біатлонного сезону / Інфографіка Спорт 24​