Прикро, що написати пост росіян змусило відсторонення від змагань, а не війна, – Різатдінова

Бронзова призерка Олімпіади-2016 Анна Різатдінова звернулася до російських атлетів, які обурені відстороненням від міжнародних змагань. Спортсменка поділилася світлинами зруйнованого Маріуполя.

"Якби у вашій країні сталася війна, ви б уже не про змагання думали"

Українська гімнастка опублікувала у своєму інстаграмі кадри бомбардування пологового будинку і дитячої лікарні в Маріуполі. Вона обурена реакцією російських спортсменів.

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"Пологовий будинок у Маріуполі. Дивлячись на це фото, ви ще продовжуєте обурюватися з приводу не допуску до змагань? Ви розумієте, що це незрівнянні речі?! Про які турніри йдеться, якщо Україну бомблять щодня, і ви швидше за все й не зрозумієте. Якби у вашій країні сталася війна, ви б уже не про змагання думали, а про виживання", – наголосила гімнастка.



Різатдінова звернулася до росіян / Фото з інстаграму спортсменки

Прикро, що взяти в руки телефон, потратити свій час на те, щоб написати пост, вас змусило відсторонення від змагань, але не війна в сусідній країні,

– написала спортсменка.



Різатдінова звернулася до росіян / Фото з інстаграму спортсменки

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