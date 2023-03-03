Забрали мрію: український тенісист не розуміє, чому росіян та білорусів усунули від Олімпіади

Український тенісист Олег Приходько дав доволі неоднозначне інтерв'ю на тему недопуску росіян, Олімпіади, війни. Після якого у нього з'явиться багато хейтерів.

Друга ракетка України у парному розряді поділився своїми думками щодо відсторонення від Олімпійських ігор атлетів із Росії та Білорусі. Однак позиція Олега Приходька якась доволі неоднозначна.

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Приходько: Я вважаю, що спорт повинен об'єднувати людей

Український тенісист не розуміє, навіщо у спортсменів цих ворожих країн відбирати одну з мрій – виступити на Олімпіаді. Схоже, що Приходько дотримується думки "спорт внє палітікі".

З приводу відсторонення від Олімпіади спортсменів з Білорусі та Росії, мені як спортсмену цього не зрозуміти. Я розумію, що для всіх хлопців це мрія, до якої вони йшли все життя. Я вважаю, що спорт повинен об'єднувати людей. У давнину, коли проходили Олімпіади, то всі війни зупинялися, а зараз це частина війни,

– сказав Приходько.

Український тенісист наголосив, що раніше під час Олімпіади припиняли бойові дії, а тепер це частина війни. Приходько поставив себе на місце відсторонених спортсменів.

Вважаю, що спортсменам потрібно давати шанс реалізуватися. У більшості це єдина Олімпіада в житті. Просто я ставлю себе на їхнє місце, і не хотілося б, щоб мене усунули від найважливішої події в моєму житті, до якої я йшов усе життя,

– відповів тенісист із України.

Відзначимо, що навесні 2022 року Приходько виступав у парі з росіянином, який виявився його другом. Олег заявляв, що він виступав із другом, а на його національність не звертає увагу, та закликав теж так робити іншим.

Схоже, що з такими дивними думками в Олега буде багато хейтерів та неприхильників, які віддають свої життя за свободу України, коли Приходько виступає у парі з людиною із ворожого народу.