Пригадали дитинство: МанСіті презентував Голанда – оригінальне відео

Ще на початку травня 2022 року Манчестер Сіті оголосив про підписання Ерлінга Голанда. 13 червня відбулась офіційна презентація забивного форварда.

Цікава презентація нападника

Відтепер Ерлінг Голанд офіційно приміряв футболку англійського клубу. Норвежець змінив німецьку Бундеслігу на АПЛ.

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Нападник уклав довготривалу угоду з "містянами" на 5 років. Футболіст приєднається до нової команди вже 1 липня.



Презентація Голанда / Фото з твітеру МанСіті

Наразі Голанд виступає за збірну Норвегії у Лізі націй-2022/2023. 12 червня Ерлінг відзначився дублем у воротах Швеції та приніс національній команді перемогу.

Манчестер Сіті традиційно виклав фото з підписання контракту та зробив невеличкий, але оригінальний ролик із презентацією форварда. У відео Голанд поставив ще дитиною, але вже тоді був одягнений у футболці англійського гранда. У другому кадрі Ерлінг вже дорослий, але знову ж таки у формі МанСіті.

Фрагмент презентації Голанда: дивіться відео

Голанд мав чинний контракт із Боруссією Дортмунд до 2024 року. Тому новому клубу довелось серйозно постаратись, щоб переманити Ерлінга у свою команду. Сіті довелось викласти за забивного гравця групи атаки 60 мільйонів євро.

Яскрава кар'єра Ерлінга Голанда