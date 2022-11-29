Президента Української асоціації футболу Павелка відправили під арешт

Печерський районний суд міста Києва відправив під арешт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. За день до цього такий де запобіжний захід було обрано і для генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Печерський районний суд призначив міру запобіжного заходу для Андрія Павелка арешт на два місяці – до 22 січня 2023 року.

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Правда він може вийти під заставу. Її сума 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Варто відзначити, що до суду, де обирали міру запобіжного заходу для Андрія Павелка, прибуло чимало відомих у минулому футболістів – Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко, Анатолій Демяненко. Правда Дем'яненко та Михайличенко є першими віцепрезидентами УАФ, як і Алан Плієв, який теж прибув до зали суду.

Нагадаємо, що таку саму міру запобіжного заходу та суму застави за день до цього цей же суд призначив і для генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують корупційні зловживання УАФ під керівництвом Андрія Павелка. Президента УАФ підозрюють у "заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою з групою осіб".