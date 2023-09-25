В Колумбії вбили президента футбольного клубу після програшу у чемпіонаті: деталі трагедії

Едгар Паес Кортес став жертвою нападу, який забрав його життя. Президента Тігреса було атаковано після матчу команди проти Атлетіко Калі.

У другому дивізіоні чемпіонату Колумбії пройшли матчі 13 туру. Після одного з матчів Прімери В місцеву спільноту сколихнула жаїлива трагедія.

До теми Помер відомий нападник львівських Карпат, який приводив команду до Кубка СРСР

Президент клубу Тігрес Едгар Паес Кортес був вбитий одразу після гри своєї команди. Зустріч відбулась у місті Пуенте Аранда, де місцева команда в бойовому матчі поступилась Атлетіко Калі (2:3).

Як повідомляють місцеві ЗМІ, одразу після зустрічі був скоєний напад на Кортеса біля стадіону. Невідомі напали на Едгара та завдали йому смертельних поранень.

Із глибоким співчуттям повідомляємо про вбивство президента нашого клубу Едгара Паеса Кортеса. Цей трагічний інцидент стався, коли він повертався додому після матчу з Атлетіко. Сім'я Тігрес і вся спортивна спільнота шоковані цією подією. Едгар Паес Кортес був пристрасним любителем футболу та зразковим лідером. Його відданість команді та розвитку спорту в нашому регіоні залишили незабутній слід у пам'яті всіх, хто мав честь знати його,

– йдеться у заяві клубу.

Читайте також Тяжка недуга перемогла: померла колишня гандболістка збірної України Оксана Павлик

У цьому сезоні Тігрес розчаровує своїх фанатів. У 13-ти матчах Прімери В команда здобула лише дві перемоги при трьох нічиїх та восьми поразках та йде на передостанному 15-му місці.