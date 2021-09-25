Президент вінницької Ниви забив ефектний гол у ворота львівських Карпат: відео

Президентом вінницької Ниви є Артур Загорулько. Однак він не лише керує справами клубу, але й продовжує виступати за команду. І навіть забивати голи.

У десятому турі Другої ліги в гості до Ниви завітали львівські Карпати. І саме 28-літній Загорулько відкрив рахунок в цьому матчі. На 13-й хвилині він ефектно розібрався з декількома суперниками, після чого відправив м'яч вже у порожні ворота гостей.

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Варто долати, що для Загорулька це став восьмий гол за шість матчів в цьому сезоні.

Правда цього разу його гол не допоміг Ниві здобути перемогу. Ще у першому таймі господарі залишилися в меншості – після моторошного фолу вилучили Маляренка. Він прямою ногою у стрибку зіграв в голосу Сімініну. Захиснику Карпат допомогу на полі надавали медики.

Вже у другому таймі у більшості Карпати забили двічі та перемогли.