Президент УЄФА сподівається на швидке закінчення війни, аби росія повернулася до змагань

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну усі збірні країни-терориста та футбольні клуби були відсторонені від участі в турнірах під егідою організації. Також росіяни не зможуть виступити у відборі на Євро-2024.

Чеферін: Що ми можемо зробити, так це виступати за мир

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував відсторонення збірної росії від жеребкування кваліфікації чемпіонату Євро-2024. Він сподівається на швидке повернення країни-агресора до змагань.

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"Це не рішення сьогоднішнього дня. Рішення для російських збірних та клубів щодо їхнього відсторонення було рішенням до подальшого повідомлення. Це означає, що ми стежимо за ситуацією. Поки не змінимо думку, воно буде чинним. Тому нам не потрібно приймати рішення щоразу, коли розпочинається новий турнір.

Всі ми сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше, щоб збірна росії змогла взяти участь в наших змаганнях. Але з огляду на ситуацію, якою вона є, зараз ми навіть не можемо її обговорювати. Це поєднання політики та спорту. Я не можу зараз сказати, що якщо буде підписано угоду, то вони зможуть конкурувати. Що ми можемо зробити, так це виступати за мир", – сказав Чеферін.

Зеленський зідзвонився з президентом УЄФА

19 вересня Володимир Зеленський поговорив з президентом УЄФА. Глава держави подякував Александеру Чеферіну за солідарність з українським народом, також він висловив свої сподівання щодо допомоги в обміні українських полонених спортсменів.

Нагадаємо, що з російського полону звільнили футбольного арбітра та лікаря-нейрохірурга Дмитра Кубряка.

Також Зеленський відправив лист президенту УЄФА після проведення телефонної розмови.

росія не зможе проводити офіційні матчі на рівні збірної щонайменше до 2024 року.