Повернення в Італію скасовується: клуб Серії А розвіяв чутки про інтерес до Маліновського

Руслан Маліновський в літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Після появи у Марселі нового головного тренера на футболіста збірної України не розраховують в провансальському клубі.

Напередодні з'явилася інформація, що футболіст узгодив особистий контракт із Торіно. Залишалося домовитися тільки клубам, проте президент "биків" спростував це.

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Здається, перемовини провалилися

Попри тривалі розмови, що трансфер має відбутися, президент італійського клубу Урбано Кайро заявив, що у шорт-листі клубу на підсилення складу команди немає півзахисника збірної України й це питання ніколи не розглядалося:

Я не знаю, як зародилися чутки про Руслана Маліновського. Можу гарантувати, що його немає в нашому списку. Ми ніколи не вели переговори з Марселем про його підписання.

10 серпня у пресі повідомлялося, що переговори про трансфер Маліновського з Марселя до Торіно зайшли в глухий кут. Цим хоче скористатися турецький Бешикташа, який пропонує французам і самому футболісту кращі умови. Фанати бронзового призера чемпіонату Туреччини також вже в притаманному собі стилі заманюють Руслана у свій клуб. То ж є ймовірність, що ми побачимо Маліновського саме там.

Фанати Бешикташа запрошують Маліновського у клуб / скриншот коментарів під останнім фото Маліновського в інстаграм

Сам же Руслан налаштований на повернення в Італію, проте все може змінитися вже найближчими днями.

. Бешикташ є 16-разовим чемпіоном Туреччини, також клуб 10 разів ставав переможцем Кубка Туреччини і 9 – Суперкубка. Останні трофеї вигравали у 2021 році, коли відзначилися одразу треблом.