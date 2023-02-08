"Надихнув націю стати кращою": Джо Байден привітав Короля Джеймса з бомбардирським рекордом

Неймовірне досягнення форварда Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса не залишилося поза увагою першої особи США. Спеціально для легендарного баскетболіста Джо Байден записав відео.

"Акронський молот" Леброн Джеймс встановив один з найбільших рекордів спорту. У матчі регулярного чемпіонату НБА проти Оклахоми Король Джеймс набрав 38 балів і перевершив "вічне" досягнення Каріма Абдул-Джаббара.

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Вітання від президента США

Президент США Джо Байден записав спеціальне відео, в якому привітав баскетболіста Лейкерс з неймовірним досягненням. Ролик з промовою Байдена опублікував Хербі Зіскенд – заступник директора з комунікацій Білого дому.

"Леброне, вітаю тебе. Ти побив цей пекельний рекорд за допомогою свого серця та душі. Ти підняв цю гру.

Більше того, подібно до Каріма Абдул-Джаббара, Білла Расселла та інших, хто був до тебе, ти кинув виклик і надихнув націю стати кращою, досягти більшого і повністю виконати свою обіцянку", – сказав Байден.

Відео з вітанням Байдена

, тепер на рахунку Леброна Джеймса 38 390 очок. 38-річний баскетболіст досяг рекордного показника у 1410 матчі. Зараз Леброн проводить свій 20 сезон у НБА.