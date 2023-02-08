"Надихнув націю стати кращою": Джо Байден привітав Короля Джеймса з бомбардирським рекордом
Джерело:Твіттер Хербі Зіскенд
Неймовірне досягнення форварда Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса не залишилося поза увагою першої особи США. Спеціально для легендарного баскетболіста Джо Байден записав відео.
"Акронський молот" Леброн Джеймс встановив один з найбільших рекордів спорту. У матчі регулярного чемпіонату НБА проти Оклахоми Король Джеймс набрав 38 балів і перевершив "вічне" досягнення Каріма Абдул-Джаббара.
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Вітання від президента США
Президент США Джо Байден записав спеціальне відео, в якому привітав баскетболіста Лейкерс з неймовірним досягненням. Ролик з промовою Байдена опублікував Хербі Зіскенд – заступник директора з комунікацій Білого дому.
"Леброне, вітаю тебе. Ти побив цей пекельний рекорд за допомогою свого серця та душі. Ти підняв цю гру.
Більше того, подібно до Каріма Абдул-Джаббара, Білла Расселла та інших, хто був до тебе, ти кинув виклик і надихнув націю стати кращою, досягти більшого і повністю виконати свою обіцянку", – сказав Байден.