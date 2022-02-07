Президент Сенегалу оголосив вихідний в країні після перемоги збірної на Кубку Африки

Збірна Сенегалу з футболу вперше у своїй історії стала переможцем Кубка африканських націй. З цієї нагоди в країні оголосили державний вихідний.

У фіналі Кубка африканських націй Сенегал обіграв збірні Єгипту. Переможець визначився лише у серії пенальті.

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До цього найвищим досягненням збірної Сенегалу було друге місце (у 2002 та 2019 роках).

Команда повернеться в Дакар в понеділок, 7 лютого. Президент країни Макі Салл оголосив державний вихідний, щоб вболівальники могли відсвяткувати цю перемогу.

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