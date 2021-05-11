Президент іспанського клубу трагічно загинув у готелі: деталі смерті

Трагічний випадок стався в одному з готельних комплексів у Кадісі (Іспанія). Ліфт розчавив президента футбольного клубу Херес Індустріаль Педро Гарідо.

Трагічний інцидент у готелі

Летальний інцидент стався у п'ятизірковому готелі на узбережжі Коста-Бальєна. Близько 11:45 ранку, коли Педро Гарідо займався ремонтом елеватора.

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Як згодом з'ясувалось, що Педро Гарідо був президентом андалусійського футбольного клубу Херес Індустріаль. Скромний клуб виступав у регіональному першому дивізіоні.

На місце інциденту були приїхали медики, але врятував постраждалого не вдалось. Смерть чоловіка сталась на місці. Національна поліція вже відкрила провадження для з’ясування обставин аварії. Наразі невідомо, чому ліфт, який був зупинений, почав рухатись.