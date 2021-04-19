Президент Франції та прем'єр-міністр Великобританії виступили з критикою футбольної Суперліги

12 європейських клубів вирішили створити окрему Суперлігу. Однак таке рішення наштовхнулося на чималу критику, в тому числі і від керівництва Великобританії та Франції.

Серед творців нової футбольної Суперліги одразу шість клубів з Англії. Таке рішення не сподобалося місцевому прем'єр-міністру Борису Джонсону.

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"Плани зі створення європейської Суперліги можуть бути руйнівними для футболу, і ми підтримуємо футбольну владу у вживаних ними заходах. Це вдарить по основі національних першостей, і це торкнеться фанатів по всій країні. Залучені клуби повинні відповісти своїм уболівальникам і більш широкій футбольній громадськості, перш ніж зважитися на подальші кроки", – написав Борис Джонсон.

При цьому варто відзначити, що англійські клуби, які створили Суперлігу (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал та Тоттенхем) не планують покидати АПЛ. Адже матчі Суперліги планують проводити посеред тижня, а грати в національній першості – на вихідних. Однак керівництво АПЛ не схвалило таке рішення. І спільно з УЄФА виступило проти.

Серед клубів-засновників не виявилося жодної французької команди. І таке рішення викликало схвалення президента Франції Еммануеля Макрона.

"Президент вітає позицію французьких клубів, які відмовляються брати участь в проєкті європейської Суперліги, який загрожує принципам єдності та спортивних заслуг. Французька влада підтримає всі кроки французьких федерації та ліги, УЄФА і ФІФА для захисту цілісності змагань, національних або європейських", – заявили в Єлисейському палаці.