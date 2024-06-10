Президент ФІДЕ визнає окуповані населені пункти України новими територіями Росії

У п'ятницю, 7 червня, стало відомо, що ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії в організації. На таке рішення вплинула, зокрема, скарга від Федерації шахів України.

Це сталося після того, як росіяни включили у свій склад клуби з окупованих територій України. На таке свавілля першими відреагували гросмейстери Петер Гейне Нільсен та Андрій Баришполець, що дало свої результати.

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Дворкович вважає окуповані території Росією

Відсторонення на 2 роки ФШР прокоментував очільник ФІДЕ Аркадій Дворкович. Він пояснив, чому так сталося, після чого вкотре з'явилося до нього чимало запитань.

Росіянин заявив, що етична комісія висунула претензії до двох основних моментів. Перше – наявність у ФШР опікунської ради, куди входить кілька людей, і він у тому числі, а головою цієї ради є Дмитро Пєсков, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

"Основна претензія в тому, що до складу ради входять люди, які потрапили під санкції деяких країн. Це з погляду комісії є проблемою для репутації ФІДЕ. Це твердження здається перебільшеним, адже ми говоримо про орган самої ФШР, а зовсім не ФІДЕ.

Поки невідомі прецеденти, щоб хоча одна міжнародна федерація пред’явила аналогічні претензії, і логічно, щоб ФІДЕ застосовувала такі самі вимоги, як й інші федерації, а не посилювала їх", – сказав Дворкович.

Інший момент стосувався окупованих територій та їх участі у російських змаганнях. Очільник ФІДЕ не засудив приєднання нових клубів до ФШР з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим, чим фактично визнав легітимність окупації.

За словами Дворковича, люди там мають право грати у шахи, як і в будь-якій точці світу, проте ФІДЕ зобов’язана дотримуватися загальних правил МОК, наприклад, не враховувати до рейтингу турніри, що проводяться там, але відмовився коментувати політичну ситуацію щодо цих територій.

Однак це не повинно виключати гуманітарного питання, інтересів самих шахістів. Тут ми не намагаємося політизувати ситуацію та вступати до будь-яких політичних дискусій. Питання виключно гуманітарне. Сподіваюся, апеляційна інстанція дасть оцінку цим доказам,

– сказав Дворкович.

. Наразі членство Федерації шахів Росії у ФІДЕ призупинили на 2 роки. Покарання може бути змінене, якщо протягом 60 днів ФШР виправиться за всіма обвинувачуванням, за якими вона визнана винною – тоді ФШР відновить своє членство, але буде знаходитися на 3-річному випробувальному терміні.

Нагадаємо, що росіянин Аркадій Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року. За його правління було скасовано пункт з хартії організації, який забороняє одній людині обіймати посаду голови ФІДЕ понад два терміни поспіль, тож у 2026 році він може продовжити своє правління й надалі.